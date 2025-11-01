Депутаты Архангельска решили активизировать ремонт школ и детсадов

В Архангельской городской Думе прошло заседание комиссии по социальным вопросам под председательством депутата Сергея Сорокина. В обсуждении участвовали Михаил Орлов, Елена Ануфриева, Светлана Алефиренко, Денис Лапин, Владислав Грачев, Наталья Братина, а также заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский, представители городской Администрации и прокуратуры.

Основное внимание депутатов было сосредоточено на программе капитального ремонта школ и детских садов, а также на перспективах развития учреждений культуры.

Светлана Базанова, директор департамента образования городской Администрации, сообщила, что в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» и национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Семья» в городе модернизируют школьные и дошкольные учреждения, и такая работа будет продолжена.

В этом году завершили капитальный ремонт трёх школ: №14, 52 и 11. Кроме этого, в каждую из них поставили новое оборудование. Однако, как отметил Владимир Хотеновский, на объекте школы №93 есть проблемы с завершением работ. По словам Максима Шемелина, директора профильного департамента городской Администрации, новый контракт заключен, и работы планируют завершить до 10 декабря.

В детском саду №113 «Ветерок» также проводят работы в рамках национального проекта. Светлана Базанова отметила, что есть сложности с темпом выполнения работ со стороны подрядчика. Однако закупленное оборудование уже доставили, и объект находится на особом контроле.

Денис Лапин предложил Максиму Шемелину оперативно информировать депутатов о видах работ на планируемых объектах учреждений образования и культуры, чтобы избежать несоответствия между обсуждаемыми и выполняемыми работами.

Депутаты также обсудили строительство новых образовательных объектов. Владимир Хотеновский отметил, что в некоторых школах не хватает классов из-за роста числа учеников, а в других они загружены лишь на 20–40%. Он попросил представить планы по строительству новых школ в округах на ближайшие пять лет.

Владислав Горачев и Михаил Орлов подняли вопросы ремонта и строительства образовательных объектов в округе Варавино-Фактория.

Анна Сахарова, заместитель начальника управления культуры городской Администрации, рассказала о деятельности муниципальных учреждений культуры, детских школ искусств и музыкальной школы. В этом году провели реорганизацию двух учреждений культуры и двух учреждений дополнительного образования, присоединив их к более эффективным организациям.

Светлана Алефиренко спросила, планируются ли новые реорганизации в сфере культуры. Представители Администрации ответили, что в ближайшее время их не будет. Участники заседания предложили изучить практическую пользу всех этапов реорганизации и представить детальную информацию о её эффективности в первом квартале следующего года.

Депутаты подняли вопросы эффективности деятельности учреждений культуры, модернизации материально-технической базы и капитального ремонта. В 2026 году из федерального бюджета планируется выделить средства на капитальный ремонт фундамента здания Детской школы искусств №2 им. А. П. Загвоздиной и модернизацию Ломоносовского Дворца культуры. Также средства будут направлены на создание детских культурно-просветительских центров в АГКЦ и КЦ «Соломбала-Арт».

В рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» активно развиваются новые проекты. Завершается проект детской школы искусств №31 «Островком комфорта», а в Ломоносовском ДК ведутся строительно-монтажные работы в рамках проекта «Молодёжный проект «Музыкальный пятачок». В течение года ведётся необходимая работа по закупке музыкальных инструментов, учебной мебели и оборудования для учреждений культуры.

Председатель комиссии Сергей Сорокин подчеркнул, что ведется системная работа по обновлению образовательных и культурных учреждений столицы Поморья. Он отметил, что городские власти стремятся увеличить финансирование и участвуют во всех доступных федеральных программах.Сегодня мы услышали, что все целевые показатели по оценке эффективности учреждений культуры будут выполнены на сто процентов к концу года. Также ведется большая работа по капитальному ремонту школ и детских садов на ближайшие два года, в связи с этим уже сейчас проводится разъяснительная работа с их руководителями», - подвел черту работы заседания Сергей Эдуардович.