Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутаты Архангельска решили активизировать ремонт школ и детсадов

В Архангельской городской Думе прошло заседание комиссии по социальным вопросам под председательством депутата Сергея Сорокина. В обсуждении участвовали Михаил Орлов, Елена Ануфриева, Светлана Алефиренко, Денис Лапин, Владислав Грачев, Наталья Братина, а также заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский, представители городской Администрации и прокуратуры.

 Основное внимание депутатов было сосредоточено на программе капитального ремонта школ и детских садов, а также на перспективах развития учреждений культуры. 

 Светлана Базанова, директор департамента образования городской Администрации, сообщила, что в рамках государственной программы РФ «Развитие образования» и национальных проектов «Молодёжь и дети» и «Семья» в городе модернизируют школьные и дошкольные учреждения, и такая работа будет продолжена.

 В этом году завершили капитальный ремонт трёх школ: №14, 52 и 11. Кроме этого, в каждую из них поставили новое оборудование. Однако, как отметил Владимир Хотеновский, на объекте школы №93 есть проблемы с завершением работ. По словам Максима Шемелина, директора профильного департамента городской Администрации, новый контракт заключен, и работы планируют завершить до 10 декабря.

 В детском саду №113 «Ветерок» также проводят работы в рамках национального проекта. Светлана Базанова отметила, что есть сложности с темпом выполнения работ со стороны подрядчика. Однако закупленное оборудование уже доставили, и объект находится на особом контроле.

Денис Лапин предложил Максиму Шемелину оперативно информировать депутатов о видах работ на планируемых объектах учреждений образования и культуры, чтобы избежать несоответствия между обсуждаемыми и выполняемыми работами.

 Депутаты также обсудили строительство новых образовательных объектов. Владимир Хотеновский отметил, что в некоторых школах не хватает классов из-за роста числа учеников, а в других они загружены лишь на 20–40%. Он попросил представить планы по строительству новых школ в округах на ближайшие пять лет.

 Владислав Горачев и Михаил Орлов подняли вопросы ремонта и строительства образовательных объектов в округе Варавино-Фактория.

 Анна Сахарова, заместитель начальника управления культуры городской Администрации, рассказала о деятельности муниципальных учреждений культуры, детских школ искусств и музыкальной школы. В этом году провели реорганизацию двух учреждений культуры и двух учреждений дополнительного образования, присоединив их к более эффективным организациям.

  Светлана Алефиренко спросила, планируются ли новые реорганизации в сфере культуры. Представители Администрации ответили, что в ближайшее время их не будет. Участники заседания предложили изучить практическую пользу всех этапов реорганизации и представить детальную информацию о её эффективности в первом квартале следующего года.

 Депутаты подняли вопросы эффективности деятельности учреждений культуры, модернизации материально-технической базы и капитального ремонта. В 2026 году из федерального бюджета планируется выделить средства на капитальный ремонт фундамента здания Детской школы искусств №2 им. А. П. Загвоздиной и модернизацию Ломоносовского Дворца культуры. Также средства будут направлены на создание детских культурно-просветительских центров в АГКЦ и КЦ «Соломбала-Арт».

 В рамках регионального проекта «Комфортное Поморье» активно развиваются новые проекты. Завершается проект детской школы искусств №31 «Островком комфорта», а в Ломоносовском ДК ведутся строительно-монтажные работы в рамках проекта «Молодёжный проект «Музыкальный пятачок». В течение года ведётся необходимая работа по закупке музыкальных инструментов, учебной мебели и оборудования для учреждений культуры.

 Председатель комиссии Сергей Сорокин подчеркнул, что ведется системная работа по обновлению образовательных и культурных учреждений столицы Поморья. Он отметил, что городские власти стремятся увеличить финансирование и участвуют во всех доступных федеральных программах.Сегодня мы услышали, что все целевые показатели по оценке эффективности учреждений культуры будут выполнены на сто процентов к концу года. Также ведется большая работа по капитальному ремонту школ и детских садов на ближайшие два года, в связи с этим уже сейчас проводится разъяснительная работа с их руководителями», - подвел черту работы заседания Сергей Эдуардович.

06 ноябрь 11:54 | : Политика / Экономика

Главные новости


Запрет князя Пожарского. Из прошлого Поморья
Возвращение героя. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2025 (74)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20