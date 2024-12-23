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Депутаты Архангельска еще раз проверили подходы к школам и детсадам

Депутаты городской Думы Архангельска проверили, как убирают снег у школ и детских садов. Они посетили образовательные учреждения в округах Октябрьский, Ломоносовский, Майская горка и Варавино-Фактория. Места проверки выбирались на основании обращений жителей, поступивших через соцсети.

Родители воспитанников детского сада «Зеленый огонек» сообщили о плохой уборке дороги вдоль учреждения. На момент проверки основные подъездные пути уже были очищены, но возле тротуара остался снежный вал. Из-за этого родителям приходилось преодолевать препятствия, чтобы отвезти детей в сад.

Подобная проблема обнаружилась и у коррекционного детского сада при школе №5: тротуары и подходы к зданию были чистыми, но припарковать автомобиль было проблематично. По выявленным проблемам были сформированы соответствующие обращения.

«Работа организована качественно, но отдельным учреждениям требуется помощь, особенно в условиях продолжающихся снегопадов. Контакт между образовательными учреждениями и подрядчиками налажен, наша задача — держать ситуацию под контролем», — отметил председатель комиссии по социальным вопросам Архангельской городской Думы Сергей Сорокин

У школы №17 депутаты не нашли недочетов. Как пояснили руководители образовательного учреждения, уборка после обильных снегопадов начинается с 7 утра: штатный дворник сначала чистит пешеходные дорожки, а позже ему помогает техника.

Возле детских садов «Полянка» и «Дубок» в округе Варавино-Фактория подъезды помогает чистить администрация округа. А на внутренней территории работают дворники.

Хорошо организована уборка и у школы №7. Расчисткой подъездной дороги совместно занимаются и школа, и администрация округа.

«Те проезды, которые мы посмотрели, - они взяты на контроль со стороны администрации города и округов. В целом, тротуары и подъезды чистые, а это значит, что коммунальные службы справляются со своей задачей возле социальных учреждений. При этом важно наладить эффективное взаимодействие между всеми службами и органами власти, чтобы город мог спокойно пережить зиму», - подчеркнул председатель комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы Михаил Иванов.

Обращения по учреждениям, которые не вошли в программу рабочей поездки, были переданы ответственным лицам. Депутаты заверили, что такие выезды продолжатся.

14 январь 13:43 | : Политика

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