Смена фамилии подвела: жительница Архангельска попыталась купить «корочки» через посредника, но осталась без прав и без денег

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая решила получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Женщина перевела через посредника 75 тысяч рублей в качестве взятки, однако вместо заветных «корочек» осталась и без денег, и с уголовным делом.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в прокуратуре Архангельской области, горожанка обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса: покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), а также в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как всё происходило

По версии следствия, в период с 20 июля 2025 года по 18 февраля 2026 года обвиняемая, находясь в Архангельске, перевела через посредника 75 тысяч рублей. Эти деньги предназначались в качестве взятки неустановленному должностному лицу правоохранительных органов. Взамен женщина рассчитывала получить поддельное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами без сдачи квалификационных экзаменов в отделении ГИБДД.

Какое-то время схема работала. Обвиняемая получила поддельные «корочки» и даже пользовалась ими.

После того как женщина вышла замуж и сменила фамилию, она обратилась в Архангельский многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением об обмене водительского удостоверения. Однако при проверке документа по базам данных ГИБДД сотрудники МФЦ обнаружили, что такое удостоверение ей никогда не выдавалось. Оно оказалось подделкой.

Свой преступный умысел обвиняемая не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам. Деньги, которые женщина отправила в качестве взятки, так и не дошли до адресата. Неустановленное лицо, получившее 75 тысяч рублей, просто похитило их путем обмана и распорядилось деньгами по своему усмотрению.

Обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание за покушение на дачу взятки и использование поддельного документа. Приобрести же настоящие водительские права законным путем ей теперь будет значительно сложнее.