Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Смена фамилии подвела: жительница Архангельска попыталась купить «корочки» через посредника, но осталась без прав и без денег

Прокуратура Архангельска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая решила получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов. Женщина перевела через посредника 75 тысяч рублей в качестве взятки, однако вместо заветных «корочек» осталась и без денег, и с уголовным делом.

Как сообщили корреспонденту ИА «Руснорд» в прокуратуре Архангельской области, горожанка обвиняется сразу по двум статьям Уголовного кодекса: покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ), а также в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного водительского удостоверения (ч. 3 ст. 327 УК РФ).

Как всё происходило

По версии следствия, в период с 20 июля 2025 года по 18 февраля 2026 года обвиняемая, находясь в Архангельске, перевела через посредника 75 тысяч рублей. Эти деньги предназначались в качестве взятки неустановленному должностному лицу правоохранительных органов. Взамен женщина рассчитывала получить поддельное водительское удостоверение на право управления транспортными средствами без сдачи квалификационных экзаменов в отделении ГИБДД.

Какое-то время схема работала. Обвиняемая получила поддельные «корочки» и даже пользовалась ими.

После того как женщина вышла замуж и сменила фамилию, она обратилась в Архангельский многофункциональный центр (МФЦ) с заявлением об обмене водительского удостоверения. Однако при проверке документа по базам данных ГИБДД сотрудники МФЦ обнаружили, что такое удостоверение ей никогда не выдавалось. Оно оказалось подделкой.

Свой преступный умысел обвиняемая не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам. Деньги, которые женщина отправила в качестве взятки, так и не дошли до адресата. Неустановленное лицо, получившее 75 тысяч рублей, просто похитило их путем обмана и распорядилось деньгами по своему усмотрению.

Обвиняемая полностью признала свою вину в инкриминируемых преступлениях. Уголовное дело направлено в Соломбальский районный суд Архангельска для рассмотрения по существу.

Женщине грозит наказание за покушение на дачу взятки и использование поддельного документа. Приобрести же настоящие водительские права законным путем ей теперь будет значительно сложнее.

13 май 11:07 | : Будни

Главные новости


Это праздник со слезами на глазах. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Звезды лейтенанта Прилуцкого

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (110)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20