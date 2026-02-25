РВК-Архангельск усиливает подготовку к пожароопасному сезону

В преддверии летнего пожароопасного сезона РВК-Архангельск активизировал работу по ремонту и обслуживанию пожарных гидрантов. Особое внимание специалисты водоканала уделяют районам города с высокой плотностью деревянной застройки, где исправное противопожарное оборудование имеет критическое значение.

С начала 2026 года специалисты предприятия отремонтировали 132 пожарных гидранта. Работы ведутся в плановом режиме в рамках подготовки к весенне-летнему периоду.

Всего на балансе РВК-Архангельск находится 1473 уличных противопожарных устройства. Предприятие регулярно проводит их плановые проверки — весной и осенью, а также внеплановые осмотры по заявкам МЧС.

За последний год предприятию удалось сократить долю неисправных гидрантов более чем в два раза — с 55% до 22% . В 2026 году работа продолжается, в том числе за счет закупки современного оборудования. В планах предприятия — приобретение 25 новых пожарных гидрантов, которые будут установлены взамен устаревших.

Качественная работа сотрудников РВК-Архангельск получила признание на уровне государственной противопожарной службы. Мастер цеха водопроводной сети Иван Софьин и слесарь аварийно-восстановительных работ Дмитрий Рудаков были отмечены грамотами МЧС России за высокий профессионализм и добросовестное выполнение обязанностей по обеспечению пожарной безопасности города.

«Каждый человек в нашей бригаде знает: за каждым гидрантом — чей-то дом, чья-то семья. В Архангельске много деревянных домов, не только в Маймаксе или на левом берегу, но и в самом центре. Огонь там распространяется мгновенно. Поэтому мы проверяем каждый гидрант — весной и осенью, как положено. Открываем, пускаем воду, смотрим напор, проверяем герметичность. Если что-то не так — ремонтируем. Наша работа — быть незаметными, но в нужный момент сделать так, чтобы вода пошла. Потому что чья-то жизнь может зависеть от того, насколько качественно мы выполнили свою задачу», — рассказал мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Иван Софьин.