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РВК-Архангельск готовит гидранты к пожароопасному сезону

Специалисты РВК-Архангельск с начала года ведут плановые работы по проверке и ремонту пожарных гидрантов. Осенью совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по Архангельской области было установлено: к началу пожароопасного сезона необходимо отремонтировать 387 гидрантов, 514 – проверить. Сегодня полностью готовы к работе 67 устройств уличного пожаротушения.

Проверка работоспособности гидрантов проводится каждый год до наступления пожароопасного сезона. Проверяется целостность предохранительной крышки и люка, исправность корпусной основы, герметичность соединения клапанов, наличие указателей, легкость закрытия и открытия пожарного гидранта. Также проверка устройств производится после каждого случая реального применения гидранта на пожаре.

«С января по сегодняшний день первое, что мы делали – искали колодцы с гидрантами. Они в большинстве случаев находятся на обочине, и поэтому завалены снегом. По этой причине они попали в список «неисправных» - у пожарных должна быть уверенность, что в случае возгорания они не будут искать  колодец в сугробе, теряя драгоценное время.  Кроме того, осень была затяжной, дождливой, из-за этого в некоторые колодцы с гидрантами попадала вода. При минусовых температурах она замерзла. Мы отогреваем такие колодцы, вычищаем их – они должны быть сухими и чистыми. Еще одна категория «неисправных» гидрантов — те, что закатаны в асфальт при ремонте дорог. В этом случае только на поиск устройства уходит гораздо больше времени. Так, на ул.Володарского,32 наша бригада потратила неделю на то, чтобы найти гидрант в асфальте, извлечь его, отремонтировать устройство и поднять колодец в уровень дороги», - рассказал мастер цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Геннадий Дорофеев.

Окончательная проверка работоспособности устройств уличного пожаротушения завершается установкой пожарной колонки, через которую проверятся выпуск воды. При ее закрытии оценивается герметичность гидранта, если требуется — устраняют неисправности или меняют оборудование на новое. При необходимости обновляются таблички, указывающие на расположение пожарных гидрантов.

«По правилам противопожарной безопасности проверка пожарных гидрантов проводится два раза в год: весной и осенью. Результаты проведенных исследований подтверждаются соответствующим актом. Необходимое условие для положительных отметок о работе гидранта – бесперебойная подача воды в систему. Ведь в работе пожарной охраны важно не только оперативно прибыть на место пожара, но и иметь достаточное количество воды для борьбы с огнем», - отметил главный инженер «РВК-Архангельск» Дмитрий Черкашин

В ведении «РВК-Архангельск» находятся 1473 пожарных гидранта. Работа по их проверке и ремонту проводится ежедневно отдельной бригадой. В связи с этим РВК-Архангельск напоминает горожанам, что оставлять автомобили над гидрантами не следует. Закрытые автомобилями люки станут преградой не только для проверки гидранта, но и для его целевого использования.

19 март 14:44 | : Экономика

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