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«РВК-Архангельск» начал проверку пожарных гидрантов

В столице Поморья началась плановая проверка пожарных гидрантов. Это обязательная процедура: дважды в год специалисты «РВК-Архангельск» и регионального управления МЧС России обследуют инженерные устройства. Межведомственная комиссия проводит тщательный осмотр технического состояния агрегатов, их готовность к развертыванию для ликвидации пожара, проверяет подъездные пути, указатели пожарных гидрантов. В завершении каждой проверки устройства специалисты производят обязательный пуск воды и замер давления.

«Проверка работоспособности гидрантов проводится каждый год до наступления пожароопасного сезона. Наши специалисты и сотрудники МЧС проверяют целостность предохранительной крышки и люка, исправность корпусной основы, герметичность соединения клапанов, наличие указателей, легкость закрытия и открытия пожарного гидранта. Кроме того, проверка устройств производится и после каждого случая реального применения гидранта на пожаре. Это обязательное правило соблюдается неукоснительно», – отметил директор по производству «РВК-Архангельск» Сергей Шваяков.

Весенняя проверка устройств пожаротушения будет проходить до 3 июля. Специалисты уже проверили свыше 250 гидрантов.

18 май 10:45 | : Экономика

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