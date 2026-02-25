Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

15% жителей Архангельска обломались с советами ИИ по личным вопросам

Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь жителей Архангельска: 49% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии.

Женщины проявляют несколько большую открытость к диалогу с машиной: к ИИ обращался за советами по личным вопросам 52% горожанок и 46% мужчин.

Ожидаемо, что самыми ИИ-коммуникабельными оказались опрошенные моложе 35 лет: доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам среди них достигает 63%, тогда как среди 35—45-летних — 38%, а среди респондентов 45+ — всего 30%.

Чаще за личными рекомендациями к ИИ приходят респонденты с доходом до 100 тысяч рублей в месяц (57% против 40% среди зарабатывающих от 150 тысяч).

Полученным от ИИ советам в среднем следуют 59% обращавшихся, 44% не жалеют, что последовали рекомендациям нейросети,15% горожан  жалеют. Каждый четвертый советы ИИ игнорирует.

Женщины оказались менее лояльными и, судя по цифрам, менее удачливыми (а возможно, и не столь осторожными) в интерпретации машинных рекомендаций: 17% из них пожалели о содеянном (среди мужчин таких 13%).

Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего респонденты обращаются к ИИ по вопросам здоровья (в частности, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения и диагностики и проч.). В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк — от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки.

(фото с https://www.marieclaire.ru

06 май 08:00 | : Будни

Главные новости


Архангельское Евангелие 1092 года. Из прошлого Поморья
Предпраздничное настроение. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2026 (78)
Апрель 2026 (417)
Март 2026 (371)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)



Деньги


все материалы
«    Май 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20