15% жителей Архангельска обломались с советами ИИ по личным вопросам

Практика обращения к искусственному интеллекту за рекомендациями по личным вопросам уже плотно вошла в жизнь жителей Архангельска: 49% опрошенных хотя бы раз просили у нейросети совета касательно взаимоотношений, здоровья, карьеры или психологии.



Женщины проявляют несколько большую открытость к диалогу с машиной: к ИИ обращался за советами по личным вопросам 52% горожанок и 46% мужчин.



Ожидаемо, что самыми ИИ-коммуникабельными оказались опрошенные моложе 35 лет: доля обращавшихся к нейросети по личным вопросам среди них достигает 63%, тогда как среди 35—45-летних — 38%, а среди респондентов 45+ — всего 30%.



Чаще за личными рекомендациями к ИИ приходят респонденты с доходом до 100 тысяч рублей в месяц (57% против 40% среди зарабатывающих от 150 тысяч).



Полученным от ИИ советам в среднем следуют 59% обращавшихся, 44% не жалеют, что последовали рекомендациям нейросети,15% горожан жалеют. Каждый четвертый советы ИИ игнорирует.



Женщины оказались менее лояльными и, судя по цифрам, менее удачливыми (а возможно, и не столь осторожными) в интерпретации машинных рекомендаций: 17% из них пожалели о содеянном (среди мужчин таких 13%).



Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего респонденты обращаются к ИИ по вопросам здоровья (в частности, составить план посещения врачей, интерпретировать результаты исследований, уточнить методы лечения и диагностики и проч.). В целом же спектр личных запросов к нейросетям очень широк — от просьб о помощи с выбором стрижки или моторного масла, плана похудения или способов отказать назойливому поклоннику, до серьезных запросов о профессиональном развитии или стратегии снижения кредитной нагрузки.

