Архангелогородцы выступают против электронных сигарет

Запрет на продажу вейпов, одобренный Владимиром Путиным, поддерживают 68% жителей Архангельска. Их основные доводы: «Вредно для здоровья»; «Вейпы — это синтетическая химия»; «Еще бы и табак запретили, было бы прекрасно». Против выступают лишь 9% респондентов. Они называют следующие аргументы: «От вейпов ни мусора, ни дыма. Они почти не пахнут»; «Будут продавать бесконтрольно, подпольно». 15% заявили, что им все равно («Это личный выбор»).

Женщины чуть чаще мужчин поддерживают запрет. Среди представителей сильного пола больше тех, кто против ограничений.

Среди горожан 35—45 лет значительно больше сторонников запрета (83%), чем среди тех, кто моложе (54%) и тех, кто старше (70%). Каждому четвертому респонденту моложе 35 лет вообще все равно.

Активнее всего же поддерживают запрет горожане с доходом от 150 тысяч рублей в месяц — 81%.

