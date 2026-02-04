Вверх
Архангелогородцы не собираются шиковать на 23 февраля

Кому жители Архангельска чаще всего дарят подарки на 23 февраля? Женщины — мужьям (31% опрошенных), отцам (22%), сыновьям (18%), братьям (9%). 

24% горожанок не будут дарить подарки никому. Большинство мужчин не планирует приобретать подарки (55%). Те же из представителей сильного пола, кто собирается поздравлять, чаще всего будут одаривать отцов (13%). Коллег и руководство на работе упомянули 4% женщин и 3% мужчин.

Средняя сумма, которую респонденты планируют потратить на подарки к 23 февраля, составила 4300 рублей. Бюджет на подарки растет вместе с уровнем дохода опрошенных доходом: 3500 рублей среди зарабатывающих до 80 тысяч рублей в месяц и 5000 рублей среди зарабатывающих от 150 тысяч.

 

20 февраль 08:00

