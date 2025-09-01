Вверх
28% архангелогородцев уверены, что не проживут на одну пенсию

28% жителей Архангельска считают, что их основным источником дохода в пенсионном возрасте будет работа или подработка. На государственную пенсию надеются 24%. Личные сбережения рассчитывают использовать 16% респондентов. О средствах, вложенных в негосударственные пенсионные фонды, как об основном источнике дохода говорили 3%. Помощь детей как основной источник дохода практически не рассматривается (1%).


Женщины чаще, чем мужчины, рассчитывают на государственную пенсию и на работу. Мужчины же чаще полагаются на личные сбережения и средства из НПФ.

Среди респондентов старше 45 лет доля тех, кто рассчитывает на государственную пенсию и работу до старости, составляет 31 и 34%, что значительно выше, чем среди горожан до 35 лет (16 и 24%). Напротив, поколение до 35 лет гораздо чаще видит источник дохода в личных сбережениях (20%), тогда как среди опрошенных 45+ таких лишь 4%.

Респонденты с высшим образованием чаще рассчитывают на государственную пенсию (27%) и работу (30%), чем обладатели среднего профессионального образования (20% и 23% соответственно).

Среди горожан с доходом до 50 тысяч рублей в месяц доля рассчитывающих на государственную пенсию составляет 27%, а на работу — 34%. Среди зарабатывающих от 100 тысяч на госвыплаты надеются меньше и работать планируют реже (19 и 23% соответственно), зато чаще полагаются на личные сбережения (17% против 13% среди получающих ниже среднего).

23 октябрь 08:00 | : Экономика

Суд Сельских Расправ. Из прошлого Поморья
Там, где рождаются законы. Депутаты АрхГорДумы за неделю

