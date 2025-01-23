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Больше половины архангелогородцев стали пользоваться нейросетями

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

51% архангелогородцев уже используют искусственный интеллект: 30% — для личных целей, 16% — в работе, 15% — для учебы. Мужчины применяют ИИ чаще женщин (51% против 42% соответственно), причем преимущественно для личных и учебных задач, тогда как женщины чаще используют его в профессиональной деятельности.

Уровень вовлеченности в технологии напрямую зависит от возраста: ИИ используют 67% архангелогородцев до 35 лет, 41% — в возрасте от 35 до 45 лет и только 21% среди тех, кто старше 45. Молодёжь активно применяет ИИ во всех сферах: почти каждый второй — для личных целей, каждый третий — для учебы, 3 из 10 — в работе.

Чем выше доход, тем активнее архангелогородцы используют нейросети: 21% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц против 55% среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей.

Среди пользователей нейросетей 26% полностью удовлетворены качеством выполнения запросов, 56% — скорее удовлетворены, 10% — скорее не удовлетворены, а 8% — не удовлетворены вовсе.

13 март 08:00 | : Будни

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