Что хотят прокачать архангелогородцы?

Согласно данным опроса по Архангельской области, в абсолютных лидерах оказалось освоение специализированного ПО (1С, AutoCAD, Photoshop, Figma и т.д.) — этот пункт отметили 27% опрошенных. Второе место занимают цифровые и IT-навыки, включая программирование, аналитику данных и работу с нейросетями — их выбирают 25% респондентов. Далее следует маркетинг и продажи (20%), а также вождение (19%). Финансы и учет набрали 18%, юридическая грамотность — 17%, а ремонтно-строительные навыки — 15%. Затем идут иностранные языки (13%) и управление проектами (Agile, Scrum) — 11%. Наименьший интерес зафиксирован к медицине и здоровью — 6%.





Мужчины vs женщины





Гендерный разрез выявил кардинальные различия в стратегиях профессионального развития. Так, женщины-респондентки чаще указывают, что хотят освоить конкретные прикладные программы. Например, работа со специализированным ПО стоит в приоритете для 30% опрошенных женщин (против 25% мужчин). Также они заметно чаще интересуются маркетингом (20,3% против 12%) и финансами (21% против 15%).





Мужчины, в свою очередь, демонстрируют более выраженный интерес к физическому труду и техническому контролю. Почти треть мужчин (29%) хотят развивать ремонтные и строительные навыки, тогда как среди женщин этот показатель составляет лишь 2,2%. Также мужчины намного чаще планируют получать водительские права категорий A, B, C, D (21,1% против 11% у женщин).





Поколенческая разница





Возрастной срез ярко демонстрирует разницу приоритетов. Так, молодые респонденты 18–24 лет видят развитие своих навыков больше в цифровой и маркетинговой среде. В этой группе сразу треть (31,5%) выбрали «Маркетинг и продажи» (SEO, реклама и др.), что значительно выше среднего среди респондентов (17%).





25–34-летние респонденты больше нацелены на системную работу. Например, 35% из них будут углубленно изучать специализированное ПО, а интерес к IT-сфере достигает среди миллениалов максимального уровня (30%).





Респонденты 35–44 и 45–54 лет демонстрируют прагматичный подход: у них высок запрос на управление проектами и наблюдается стабильный интерес к финансам.