Почти 40% архангелогородцев вычеркнули телевизор из своей жизни

Самым популярным ТВ-жанром стали художественные фильмы, их предпочитают 26% жителей Архангельска. Новости занимают второе место (17%), а сериалы и документальные фильмы делят третью позицию (по 14% голосов). Развлекательные программы предпочитают 12%. Спортивные трансляции и информационно-аналитические выпуски — по 10%. Интеллектуальные игры любят 7% опрошенных. Общественное-политические программы или ток-шоу предпочитают по 6%. 4% горожан в числе любимых передач называли ТВ-версии концертов и театральных постановок. 39% горожан не смотрит телевизор.



Женщины значительно чаще мужчин выбирают художественные фильмы и телесериалы. Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами и информационно-аналитическими программами. При этом мужчины чаще заявляют и об игнорировании телевизора.



Респонденты старше 45 лет — главные фанаты художественных фильмов (38%) и новостей (29%). Молодежь до 25 лет демонстрирует наименьший интерес к этим жанрам (13 и 8% соответственно) и наиболее высокий — к сериалам (22%). Отказ от просмотра телевизора также более свойственен поколению Z: если среди 18—25-летних не смотрят ТВ 56%, то среди респондентов 45 лет и старше — лишь 26%.



Горожане с высшим образованием чаще выбирают художественные фильмы и новости. А вот обладатели среднего профессионального образования проявляют больший интерес к сериалам и документальным фильмам.



Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц значительно реже смотрят телесериалы и развлекательные программы. Зато их интерес смещен в сторону спортивных, информационно-аналитических и общественно-политических программ.



(фото с https://smartik.ru/orel/post/230127040)