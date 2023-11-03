Архангелогородцы поделились профессиональными планами на Год Дракона

В качестве профессиональных целей на новый год мужчины чаще называли повышение дохода и карьерный рост, женщины же делают ставку на повышение квалификации.

В 2024 году 23% архангелогородцев хотят пройти обучение или повысить свою квалификацию. У 14% профессиональной целью на будущий год является повышение доходов, у 13% — рост в должности. 5% нацелены на завершение начатого проекта или выполнение плана, 4% — на повышение профессионализма.

Открыть или расширить свой бизнес планируют 3% жителей Поморья, освоить новые обязанности — 2%, выучить иностранный язык — 1%. Еще 3% респондентов хотели бы написать методические материалы в профессиональной сфере, защитить диссертацию, получить продление контракта, оптимизировать работу отдела, найти инвестиции для реализации проекта. 27% опрошенных не ставят профессиональных целей на 2024 год.



Женщины чаще мужчин нацелены на обучение и открытие собственного дела в 2024 году. Мужчины же чаще хотят повысить свой доход, вырасти в должности и закончить начатые проекты.



По сравнению с прошлым годом, северяне стали чаще стремиться к обучению и повышению квалификации в своей профессии: 23% против 14% в 2022 году.