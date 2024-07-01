Состоятельные архангелогородцы склонны изучать китайский язык

С увеличением уровня доходов опрошенных растет интерес к китайскому языку: выучить его мечтает каждый пятый архангелогородец с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц.

38% северян хотели бы выучить английский язык. На втором месте по популярности — китайский (14%). Немецкий или японский языки выбрали для изучения по 5% опрошенных. По 4% респондентов мечтают говорить на итальянском или французском, 3% — на испанском, 1% — на арабском. Еще 5% назвали другие языки (корейский, турецкий, португальский, чешский, санскрит и прочие).



13% граждан категорически не хотят изучать иностранные языки: «Я за границу не езжу».



Мужчины чаще мечтают выучить английский и немецкий языки, а женщины — японский и французский.

(фото с https://pressa.tv)