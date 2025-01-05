В 2024 году архангелогородцы отличились адаптивностью, коммуникабельностью и безропотностью

В топ-3 социальных навыков, которые чаще требовались архангелогородцам в 2024 году, — адаптивность, коммуникабельность и лояльность к переработкам В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В этом году каждый второй архангелогородец (52%) уделял внимание развитию как профессиональных навыков, так навыков социального взаимодействия. Каждый пятый (19%) сосредоточился исключительно на развитии hard skills, а 14% занимались совершенствованием soft skills.

Мужчины чаще женщин концентрировались на профессиональных навыках (22% против 17% соответственно). Женщины же чаще работали над социальными навыками (18% против 9% среди мужчин). Совершенствовать одновременно и те, и другие качества чаще всего приходилось архангелогородцам с зарплатой от 100 тысяч рублей (54%).

Если говорить о наиболее важных soft skills, которые чаще всего требовались в течение 2024 года, то архангелогородцы на первое место ставят стрессоустойчивость (39%), на второе — обучаемость (23%), на третье — адаптивность (22%). Над профессиональным развитием пришлось работать 20% опрошенных. По 17% вынуждены были тренировать ответственность, коммуникабельность и навыки поиска и анализа информации. Еще 16% пришлось воспитывать в себе лояльность к переработкам. 15% отметили важность навыка совместной работы, 14% — стремления к карьерному росту, 13% — организованности.

Женщинам чаще мужчин пришлось работать над эмоциональной стабильностью (45% против 31% соответственно), в то время как мужчины чаще фокусировались на обучении (31% против 18% среди женщин).

Молодежь до 35 лет чаще тех, кто старше, совершенствовала стойкость к стрессовым ситуациям (42%), образовательные навыки (30%) и адаптивность (27%).