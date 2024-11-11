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В новогодние праздники архангелогородцы собираются повышать свой интеллект

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие трудоустроенные экономически активные горожане, которые не заняты на работе во время январских каникул.

Учиться во время каникул будут 19% архангелогородцев, имеющих работу. Судя по комментариям, чаще всего во время отдыха от служебных обязанностей собираются изучать нейросети и возможности их применения в своей сфере деятельности. За каникулы также планируют подтянуть знание иностранных языков, прокачаться в бухучете, аналитике, маркетинге, продажах, разработке ПО. Педагоги и медики хотят уделить время повышению квалификации.

 Женщины делились планами провести каникулы с пользой для профессионального роста чаще мужчин. Архангелогородцы до 35 лет — чаще тех, кто старше. А вот среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей меньше всего желающих посвятить первую декаду 2025 года профессиональному развитию: «Иногда нужно и просто отдыхать!»

Что будут изучать и осваивать (контекстный анализ комментариев):

  • Нейросети, искусственный интеллект
  • Иностранный язык
  • Финансы, бухгалтерский учет, экономика
  • Аналитика
  • Маркетинг
  • Кадровое делопроизводство
  • Продажи
  • Программирование
  • Проектирование
  • Система менеджмента качества
  • Врачебные курсы/курсы медицинских сестер
  • Педагогические курсы
09 декабрь 09:12 | : Будни

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