Спецназ архангельского УФСИН оказался вторым по меткости стрельбы

Среди сотрудников отделов специального назначения ФСИН России, дислоцирующихся в Северо-Западном федеральном округе, прошел отборочный тур чемпионата по практической стрельбе из стрелкового оружия. Команда ОСН УФСИН России по Архангельской области заняла в нем второе место.

Состязание проводилось в Псковской области на полигоне 104 парашютно-десантного полка. В нем приняло участие 8 команд, представлявших Республики Карелия и Коми, Калининградскую, Мурманскую, Вологодскую, Новгородскую, Архангельскую и Псковскую области.

По условиям чемпионата участники выполняли четыре упражнения - три смешанных парных из пистолета Макарова и автомата Калашникова и одно индивидуальное из автомата Калашникова. Максимальная дистанция – 100 метров. На всех заданиях спецназовцы были при полной боевой экипировке, а условия организатора приблизили к боевым. При стрельбе бойцы ОСН должны были не только выбить мишень, но и сделать это максимально быстро. В зачет шло выполнение не только групповых, но и одиночных упражнений.

По итогам проведения отборочного тура чемпионата по практической стрельбе из стрелкового оружия среди спецподразделений СЗФО личный состав отдела специального назначения УФСИН Поморья оказался серебряным призером. Кроме этого сотрудник архангельского спецназа стал лучшим в индивидуальном зачете среди 32 участников мероприятия. Также отличился архангельский спецназ УФСИН в дисциплине "дуэльная стрельба", выиграв у соперников эти соревнования.

По итогам прошедших соревнований команда ОСН УФСИН России по Архангельской вышла в финал чемпионата России по практической стрельбе среди сотрудников ОСН ФСИН России, который состоится в г. Санкт-Петербурге.