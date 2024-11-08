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Ветераны архангельского УФСИН не растеряли меткость

Представители ветеранских организаций учреждений УФСИН России по Архангельской области приняли участие в соревнованиях по дартсу.

Мероприятие для активных пенсионеров провели на базе центра «Патриот». Состязание прошло как в личном, так и командном первенстве. В каждую сборную от подразделения УФСИН вошли по два человека, также приняли участие в соревнованиях приглашенные гости – ветераны Соломбальского округа. В зачет шли три подхода по три броска. Попасть дротиком в мишень старались все, но не всегда результат радовал. Меткость и удача подарили победу только самым везучим. 

В итоге третье место занял ветеран СИЗО-1 Халиг бабаш-оглы Гусейнов. На втором представитель команды аппарата Управления Андрей Геннадьевич Крюков. Первое место разделили ветеран АВК Андрей Сергеевич Желябин и Людмила Сергеевна Хвиюзова (Соломбала).

В командном первенстве «бронзу» завоевали представители следственного изолятора №1. На втором участники от аппарата Управления. «Золото» соревнований и переходящий кубок заслужили ветераны Архангельской воспитательной колонии. Также первое место присудили гостям из  Соломбальского округа.

 

11 ноябрь 11:07 | : Будни

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