Ветераны Архангельского УФСИН показали себя в лыжных гонках

Среди членов ветеранских организаций УФСИН России по Архангельской области состоялись соревнования по лыжам с элементами биатлона.

Ветераны уголовно-исполнительной системы ведут активный образ жизни, ежегодно участвуя в различных состязаниях. В этом раз спортивный год они начали с соревнований по лыжам. Он будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Лыжные гонки-2025 прошли под девизом «Не стареют душой ветераны». В них приняли участие представители ветеранских организаций исправительных колоний №1 и №7, следственных изоляторов №1 и №,4, аппарата Управления и Управления по конвоированию, а также ветераны Соломбальского округа, с которыми налажено взаимодействие. Женщинам было необходимо преодолеть дистанцию в полтора километра, мужчины должны пройти три километра. Компетентное жюри под руководством председателя Совета ветеранов УФСИН Александра Павловича Кузьмина внимательно учитывало все результаты.

Личный успех был залогом удачи всей команды. После прохождения лыжной трассы участники стреляли из пневматической винтовки по падающим мишеням с расстояния 10 метров. Каждый должен был поразить цель пятью основными пулями, в случае неудачи - тремя дополнительными.

В командном зачете победителями стали ветераны аппарата Управления, им был вручен переходящий кубок. Второе место досталось лыжникам Управления по конвоированию, а бронзовыми призерами были признаны представители Соломбальского округа.

Среди женщин первой стала Валентина Владимировна Песьякова (Соломбальский округ), второй - Татьяна Аркадьевна Черемная (ИК-7), третье место разделили Ольга Леонидовна Петухова (УК) и Татьяна Николаевна Ильенкова (УФСИН).

Среди мужчин равных не было Алексею Владимировичу Бабушкину (УФСИН), вторым стал Сергей Александрович Петухов (УК), третью ступень пьедестала разделили Эдуард Александрович Тупицын (ИК-1) и Александр Викторович Силуянов (ИК-7)

Жюри также отметило участников соревнований дипломами «За волю к победе». Галина Валерьевна Гудкова (СИЗО-1) и Лидии Викторовна Поживалова (Соломбальский округ) успешно пришли к финишу и неплохо отстреляли на огневом рубеже.



