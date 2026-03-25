Архангелогородцы прохладно относятся к майским праздникам

В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, приходятся на 1—3 и 9—11 мая. Согласно результатам опроса SuperJob, 11% работающих жителей Архангельска собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны. 57% не планируют этого делать. Еще 17% опрошенных работают по сменному графику, а 15% пока не определились.



Горожане 35—45 лет о намерении продлить майские выходные заявляли чуть чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.



Чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых: если среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей таких лишь 9%, то среди опрошенных с доходом от 150 тысяч рублей — уже 19%.

