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16% архангелогородцев мало майских праздников

16% работающих планируют присоединять к праздничным и выходным дням отгулы или отпуск. Чаще всего подобными планами делились архангелогородцы 35—45 лет. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob  приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из Архангельска.

В этом году майские праздники, согласно постановлению Правительства РФ, приходятся на 1—4 и 8—11 мая. По результатам опроса, 16% респондентов планируют продлить свой отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, несмотря на то что с финансовой точки зрения майские отпуска не очень выгодны. Почти каждый второй (46%) не собирается этого делать. 19% опрошенных работают по сменному графику, а еще столько же пока не определились с решением.

Среди архангелогородцев от 35 до 45 лет планирующих присоединить отпуск к праздничным дням больше, чем среди тех, кто моложе, и тех, кто старше. Чем выше уровень дохода, тем чаще архангелогородцы хотят продлить свой отдых в мае. Среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей такой план есть лишь у 1 из 10 опрошенных, а среди горожан с доходом от 100 тысяч рублей — у 21%.

19 апрель 09:01 | : Будни

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