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Только 7% архангелогородцев хотят продлить 8 марта за счет отгулов

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Архангельска.

В марте не будет сокращенной рабочей недели, хотя Международный женский день приходится на субботу. Дополнительный выходной правительство перенесло на 13 июня.

7% работающих архангелогородцев хотят продлить свой отдых на 8 Марта, используя для этого отпуска или отгулы. У 62% опрошенных нет подобных планов. А 14% пока не определились.

Среди тех, кто хочет отдохнуть дольше, работники в возрасте от 35 до 45 лет (14%). Чаще всего же увеличить время отдыха хотят горожане, чей доход составляет от 100 тысяч рублей в месяц (18%).

Интересно, что мужчины чаще, чем женщины, планируют продлить выходные с помощью отпусков и отгулов: 9 и 5% соответственно.

Производственный календарь SuperJob подскажет, как работаем и отдыхаем в 2025 году.

(фото с https://dzen.ru/a/ZAdRQKYoEzE6cjgV) 

04 март 08:00 | : Будни

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