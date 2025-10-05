Вверх
Ноябрьские праздники в Архангельске: гулять так гулять

Большинство экономически активных жителей Архангельска не станет присоединять отпуск или отгулы к ноябрьскому празднику (58%). Идея удлинить отдых за счет отпуска привлекает лишь 12% опрошенных. 16% до сих пор не определились со своими планами на эти дни. 14% работают по сменному графику.

 Среди молодежи до 35 лет отпуск планируют брать лишь 8%, среди горожан от 35 до 45 лет — 16%, среди граждан старше 45 лет — 11%. Число желающих продлить отдых на ноябрьские праздники увеличивается с повышением уровня доходов опрошенных: 10% среди зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц и 14% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч.

 Где горожане проведут День народного единства? 66% — дома в кругу семьи. 12% — на работе. 4% отправятся за город. По 3% планируют поездку по России, посещение парков и культурных мероприятий.


31 октябрь 09:26 | : Будни

