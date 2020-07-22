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Прокуратурой установлен факт геноцида жителей Поморья во время ВОВ

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурором Архангельской области и Ненецкого автономного округа направлено в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками на территории Архангельской области, в том числе архипелага Новая Земля, а также в Белом, Баренцевом и Карском морях в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

 В ходе подготовки заявления прокуратурой области и автономного округа обеспечено взаимодействие с органами власти и правоохранительными ведомствами, архивными, музейными и научными учреждениями, образовательными организациями и волонтерами.

 Во время Великой Отечественной войны немецко-фашистская авиация и флот нападали на города и деревни области, промысловые фактории, полярные станции, суда Северного транспортного флота. От авианалетов и голода погибли не менее 19 тысяч человек.

 В результате бомбардировки транспорта, железнодорожной инфраструктуры и жилых кварталов городов Архангельска и Молотовска (в настоящее время Северодвинск) гражданам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области причинен ущерб, который в переводе на текущий курс превышает 700 миллиардов рублей.

 В подтверждение изложенных фактов представлена доказательственная база, в том числе архивные документы, экспертные заключения и свидетельские показания.

 Заявление подано в Архангельский областной суд в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, прав родственников погибших, а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах захватчиков в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

 В рабочую группу по подготовке иска вошли сотрудники РУФСБ России по Архангельской области и СУСК России по Архангельской области и НАО. Рассекреченные архивные документы помогли подтвердить  выявленные преступления, совершенные немецко-фашистскими захватчиками в годы ВОВ на территории региона.

20 февраль 18:16 | : Происшествия

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