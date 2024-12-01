Прокурор Архангельской области привез в детский дом новогодние подарки

По сложившейся доброй традиции в рамках оказания шефской помощи в преддверии наступающего Нового года прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа Николай Хлустиков посетил Рембуевский центр содействия семейному устройству и поздравил детей с наступающими новогодними праздниками.

От лица коллектива прокуратуры области и автономного округа Николай Хлустиков пожелал ребятам праздничного новогоднего настроения, исполнения заветных желаний, много новых позитивных событий и достижений, радостных встреч, успехов в учебе. Воспитанникам вручили подарки.