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Архангельские единороссы огласили план мероприятий к Юбилею Победы

На заседании фракции "Единая Россия" в Архангельском областном Собрании депутатов ключевым вопросом стала подготовка к 80-летию Великой Победы.

Координатор федерального партийного проекта «Историческая память» в Архангельской области, руководитель Архангельского регионального отделения Российского военно-исторического общества, Сергей Ковалев представил подробный план мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и достойное чествование ветеранов. Этот год станет особенным, и "Единая Россия" призывает всех жителей Архангельской области присоединиться к празднованию Великой Победы, отдав дань памяти героям и укрепив связь поколений.

 План мероприятий включает:

• Образовательные инициативы: Тематические уроки, лекции, выставки и конференции в образовательных учреждениях, посвященные ключевым событиям войны и героям-землякам.

• Военно-патриотические акции: Возложение цветов к мемориалам, проведение вахт памяти и торжественных шествий.

• Поддержка ветеранов: Оказание адресной социальной помощи, организация праздничных концертов и встреч, направленных на проявление заботы и уважения к ветеранам.

Среди ключевых событий празднования:

• "Международный диктант Победы": 25 апреля во всех регионах России и в десятках зарубежных стран пройдет историческая акция Единой России «Диктант Победы». Это одно из самых масштабных мероприятий, направленных на проверку знаний об истории Великой Отечественной войны и повышение исторической грамотности. Приглашаем всех желающих принять участие в диктанте, который пройдет на специальных площадках по всей области. Это возможность проверить свои знания, узнать больше о подвиге советского народа и почтить память героев. Сергей Ковалев обратился ко всем депутатам фракции "Единая Россия" с призывом личным примером поддержать эту важную акцию. Подробную информацию о местах проведения и регистрации можно найти на сайте диктантпобеды.рф.

• Акция "Река памяти": 1418 человек, символизирующих каждый день Великой Отечественной войны, зажгут свечи на набережной Северной Двины, создав величественную картину в память о павших героях. Эта акция станет символом единства и скорби.

• Акция "Георгиевская ленточка": В преддверии Дня Победы волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки, ставшие символом памяти и уважения к подвигу советского народа.

• Акция по уходу за памятниками Великой Отечественной войны: Волонтеры приведут в порядок воинские захоронения, мемориалы и памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны.

• Уроки истории и экскурсии: В школах и музеях будут организованы тематические уроки и экскурсии, рассказывающие о героизме советских солдат и мирных жителей.

Депутаты фракции "Единая Россия" единогласно поддержали представленный план и подчеркнули необходимость консолидации усилий всех заинтересованных сторон для достойного празднования 80-летия Великой Победы.

Партия "Единая Россия" рассматривает сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи в качестве одного из своих приоритетов. Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне должно стать общенациональным событием, объединяющим всех граждан России вокруг общих ценностей и идеалов.

21 март 11:31 | : Политика / Культура

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