В Архангельске закончилось первое заседание по военным преступлениям 1941-1945 гг

Архангельский областной суд начал рассмотрение заявления прокуратуры региона, направленного по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова, о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов на территории Архангельской области.

Заявление подано в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах нацистов в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости.

Прокурор Архангельской области и Ненецкого автономного округа поддержал заявленные требования, в обоснование которых суду представлены материалы в 10 томах – доказательства злодеяний нацистов.

Территория Архангельской области не была оккупирована, но ее близость к линии фронта делала портовые города Архангельск и Молотовск (ныне Северодвинск) досягаемыми для авиации и флота противника.

Так, во время Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики, нарушая обычаи и правила ведения войны, наносили бомбовые удары по городам и деревням, промысловым факториям, полярным станциям, судам Северного транспортного флота. В результате авианалетов на города Архангельск и Молотовск, деревни Приморского и Каргопольского районов области гибли ни в чем не повинные люди, атаки подводных лодок на суда, перевозившие грузы гражданского назначения, приводили к жертвам среди моряков.

В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство прокурора о вызове для дачи показаний свидетелей, осведомленных о фактах злодеяний захватчиков. К участию в деле также привлечены профильные специалисты.



