Архангельская епархия. Рождество для самых маленьких

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 12 января поздравил семьи многодетных сотрудников епархиального управления с Рождеством Христовым.

Архипастырь побеседовал с детьми и их родителями, пожелал всем благословения Новорожденного Богомладенца Христа и вручил сладкие подарки.

Также предстоятель в этот день вручил сладкие рождественские подарки воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в поселке Уемском Приморского округа.

Архипастырь пообщался с ребятами, рассказал им о продолжающемся празднике Рождества Христова, пожелал им помощи Божией и благословенных успехов в учении.

Поздравив воспитанников, митрополит Корнилий вручил им подарки.

Руководителям, педагогам и сотрудникам учреждения владыка пожелал помощи Божией в их ответственном и благородном служении и крепости сил.



