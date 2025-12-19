Вверх
Архангельская епархия. Рождество для самых маленьких

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 12 января поздравил семьи многодетных сотрудников епархиального управления с Рождеством Христовым. 

 Архипастырь побеседовал с детьми и их родителями, пожелал всем благословения Новорожденного Богомладенца Христа и вручил сладкие подарки. 

Также предстоятель в этот день вручил сладкие рождественские подарки воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Радуга» в поселке Уемском Приморского округа. 

 Архипастырь пообщался с ребятами, рассказал им о продолжающемся празднике Рождества Христова, пожелал им помощи Божией и благословенных успехов в учении. 

 Поздравив воспитанников, митрополит Корнилий вручил им подарки. 

 Руководителям, педагогам и сотрудникам учреждения владыка пожелал помощи Божией в их ответственном и благородном служении и крепости сил.


13 январь 08:05

