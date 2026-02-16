Митрополит Корнилий посетил военно-морской госпиталь в Северодвинске

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 13 апреля посетил военно-морской госпиталь Министерства обороны РФ в Северодвинске. Архипастырь поздравил руководство, сотрудников и пациентов лечебного учреждения с праздником Светлого Христова Воскресения.

Архипастыря встретил и поприветствовал начальник госпиталя подполковник медицинской службы Егор Бортновский.

Глава митрополии посетил госпитальный храм в честь святителя Николая Чудотворца, обратился к участникам события со словом назидания, вручил пациентам и сотрудникам пасхальные куличи, пожелав всем помощи Божией и благословения Воскресшего Христа Спасителя.

Отметим, что руководство лечебного учреждения взаимодействует с клириками епархии по вопросам поддержки проходящих лечение воинов. Совершает богослужения в госпитальном храме и постоянно посещает пациентов секретарь епархиального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами священник Антоний Власов. Также помощь госпиталю оказывают северодвинские приходы. Некоторые клирики города корабелов отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами за подписью начальника госпиталя.