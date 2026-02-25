6 из 10 жителей Архангельска утверждают, что на работе не бездельничают



64% работающих жителей Архангельска утверждают, что все имеющееся в их распоряжении рабочее время посвящают исключительно профессиональным задачам («Работать все-таки пришел, отдохнуть дома успею»; «На работе необходимо выполнять трудовые обязанности»).



25% тратят на работу больше половины дня, но оставляет пространство для маневра: «Случается отвлечься на какие-то параллельные процессы, но задачи должны быть выполнены в срок»; «Все зависит от объема работы».



7% респондентов признались, что фактически трудятся менее половины рабочего времени.



Чем старше человек, тем чаще он говорит, что не позволяет себе праздности на работе. Если среди молодых сотрудников до 35 лет только 53% трудятся все рабочее время (и при этом 12% признаются, что фактически работают меньше половины времени), то среди респондентов 35—45 лет этот показатель увеличивается до 65%, а среди опрошенных старше 45 — до 68%. «Нужно правильно расставлять приоритеты и соблюдать сроки выполнения поставленных задач»; «На работе надо работать, а личные проблемы решать в свободное время», — комментируют горожане 45+.



Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других утверждали, что тратят все рабочее время исключительно на выполнение своих обязанностей, врачи, бухгалтеры и кладовщики (по 77%), а также водители (72%) и экономисты (70%).



