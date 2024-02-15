Архангельские удаленщики рассказали, где им комфортней работается

Служба исследований hh.ru и девелопер ПИК совместно провели исследование среди работающих местных жителей и выяснили, как часто удаленщики Архангельской области работают на удаленке в течение недели, где находятся их рабочие места, а также, что для удаленщиков важно с точки зрения удобства рабочего места.

Сколько дней люди работают из дома

Выяснилось, что каждый второй опрошенный (53%) работает удаленно 1-2 раза в неделю, еще треть работников (27%) трудятся из дома или вне офиса 3-4 рабочих дня в неделю. Полностью удаленно работают 4%. Еще 6% посещает офис несколько раз в месяц и по желанию, а вот полностью в офисе или на территории работодателя трудятся 10% опрошенных работников в регионе.

Где расположено рабочее место удаленщика

Выяснилось, что местные удаленщики чаще всего имеют возможность оборудовать себе рабочее место дома. Так, за специально оборудованным рабочим столом трудятся сразу 53% опрошенных. При этом еще 47% вынуждены ютиться в не самых приспособленных для работы местах. Например, 31% из них работают у себя на кухне. Еще 7% работают сидя дома на диване. У 3% местных респондентов рабочее место – это их постель, еще 3% в разных других местах (в библиотеке, коворкинге, кафе и др.), 3% удаленщиков работают у себя дома на балконе.

Интересно, что в зависимости от возраста меняется и организация рабочего удаленщика. Так, работники старшей возрастной категории (54 года и старше) стараются работать в специально оборудованном месте дома – сразу 93% опрошенных. На кухне чаще других трудятся удаленщики в возрасте 35-44 лет, сидя на диване работают обычно сотрудники 25-34 лет, а вот прямо в постели предпочитают работать молодые специалисты 18-24 лет.

Что важно при обустройстве рабочего места дома

Наиболее важный фактор для работы на дому у местных удаленщиков – это соблюдение эргономики и удобства. Также для работающих удаленщиков особенно ценна тишина и отсутствие отвлекающих факторов.