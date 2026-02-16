Не только свадьбы. Сотрудники ЗАГС Архангельской области работают в поте лица

Сотрудники ведомства не только проводят обряды бракосочетания, но и организуют лекции, экскурсии, семейные торжественные церемонии, а также реализуют проекты для жителей всех возрастов. Специалисты широкого профиля, что тут скажешь. Подробности от издания «Регион 29»:

- Эта работа нацелена на комплексное решение важных социальных задач: правовое просвещение, укрепление семейных устоев, сохранение духовно-нравственных традиций и семейных ценностей, что соответствует задачам национального проекта «Семья».

Как сообщила руководитель ведомства Ирина Андреечева, только за январь–март проведено 137 мероприятий, в которых приняли участие более 650 человек. Все они рассчитаны на разные возрастные группы.

Для молодежи предусмотрены просветительские лекции-беседы и экскурсии в ЗАГСах. Супружеские пары с юбилейными датами семейной жизни чествуют на торжественных церемониях в знак признания их многолетнего союза. Молодые родители участвуют во встречах, повышающих психолого-педагогическую грамотность и укрепляющих эмоциональную связь с детьми через творчество. Будущие мамы получают информацию о регистрации рождения ребенка и использовании суперсервиса «Рождение ребенка». Также проходят торжественные церемонии имянаречения, придающие появлению малыша особую эмоциональную и символическую значимость.

«Проводимая органами ЗАГС работа способствует формированию устойчивых семейных ценностей, укреплению связей между поколениями и созданию благоприятной среды для развития института семьи в Архангельской области», — подчеркнула Ирина Андреечева.

 

13 апрель 08:00

