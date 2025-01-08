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Северодвинские школьники узнали о православных семейных ценностях

    В северодвинской школе №24 прошел круглый стол для десятиклассников на тему «Семья — это…». С ребятами побеседовал секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов.

    «Поднимались такие важные темы, как: ответственность в семье, духовно- нравственные ценности семейной жизни, секреты долголетия брачных уз, здоровые отношения между супругами. Поразмышляли о тех ценностях, которые должны культивироваться в отношениях; поговорили о том, что такое любовь, и как она помогает человеку», — прокомментировали событие в школе.

    Также там рассказали, что вместе с отцом Валерием в круглом столе приняли участие сотрудники территориального отдела агентства ЗАГС Архангельской области и другие специалисты. 

05 март 09:08 | : Будни / Верую

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