Завтра Архангельск ожидает возвышенный вечер

Город на Северной Двине не будет пить-гулять, он прикоснется к высокому. 3 ноября в здесь пройдет Ночь искусств. Знакомим с расписанием тусовки истинных эстетов:

-  Библиотеке им. Н.К. Жернакова гостей ждут с 17.00 до 19.00. В программе: спектакль "Трава-мурава", литературно-музыкальная программа и концерт "Песни на все времена".

- В Добролюбовке "Ночь искусств" начнется в 18:00. В программе – встреча с солистками Поморской филармонии, выступление фольклорного коллектива, показ немого кино с живой музыкой, интеллектуальная игра «Чертоги разума. Искусство объединяет!».

- Архангельский краеведческий музей ждет гостей на акцию "Ночь искусств в Гостиных дворах" с 18:00 до 22:00. Запланированы мастер-классы, экскурсии, концерты, творческие встречи и вечОрки.

- В музее изобразительных искусств пройдут лекции, мастер-классы и концерт фольклорного ансамбля.

-  Старинном особняке на наб. Северной Двины, 79 гости смогут принять участие в чайных церемониях и экскурсиях по истории застольной культуры.

- В Усадебном доме Плотниковой вас ждут семейные мастер-классы, лекции об искусстве и экскурсии по выставке русского авангарда.

- Архангельский колледж культуры и искусства представит программу «Ночь искусств: поморская горница» с 17:00 до 20:00. В программе – театральные постановки, мастер-классы по народным промыслам, выставки и лекции о поморской культуре.

- В Северном морском музее с 17:00 до 22:00 вас ждет специальная программа, посвященной морскому наследию региона.

02 ноябрь 11:45

