В Архангельской области прошел Большой День свадеб

Большим спросом у желающих скрепить свои отношения узами брака пользовалось 25.05.2025. Все из-за магии цифр. Больше ста пар по области! Подробности от издания «Регион 29»:

- Михаил Сосновских и Дарья Кузнецова скрепили свой союз узами брака в отделе ЗАГС по городу Архангельску. В торжественной обстановке молодожёны поставили свои подписи в записи акта о заключении брака и обменялись обручальными кольцами.

Михаил и Дарья отметили, что давно планировали сыграть свадьбу в этот день, но до конца не были уверены, что это удастся сделать из-за рабочих графиков. Они подали заявление на регистрацию брака через портал «Госуслуги» и пришли в ЗАГС только в день свадьбы.

Молодожёнам специалисты отдела ЗАГС вручили свидетельство о браке и пожелали долгой и счастливой совместной жизни, взаимопонимания, благополучия и гармонии в отношениях.

В планах у новобрачных — построить крепкую семью.

Отметим, что с 2025 года мероприятия по поддержке семей на всех важных этапах реализуются в рамках в рамках нацпроекта «Семья».