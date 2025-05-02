Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области прошел Большой День свадеб

Большим спросом у желающих скрепить свои отношения узами брака пользовалось 25.05.2025. Все из-за магии цифр. Больше ста пар по области! Подробности от издания «Регион 29»:

- Михаил Сосновских и Дарья Кузнецова скрепили свой союз узами брака в отделе ЗАГС по городу Архангельску. В торжественной обстановке молодожёны поставили свои подписи в записи акта о заключении брака и обменялись обручальными кольцами.

Михаил и Дарья отметили, что давно планировали сыграть свадьбу в этот день, но до конца не были уверены, что это удастся сделать из-за рабочих графиков. Они подали заявление на регистрацию брака через портал «Госуслуги» и пришли в ЗАГС только в день свадьбы.

Молодожёнам специалисты отдела ЗАГС вручили свидетельство о браке и пожелали долгой и счастливой совместной жизни, взаимопонимания, благополучия и гармонии в отношениях.

В планах у новобрачных — построить крепкую семью.

Отметим, что с 2025 года мероприятия по поддержке семей на всех важных этапах реализуются в рамках в рамках нацпроекта «Семья».

 

26 май 12:01 | : Будни

Главные новости


Пешком по Архангельску. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Рассказ о том, как бывший глава Устьянской администрации ... «утонул» в «колодце раздора»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (314)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20