Приехали! Архангелогородцы хотят сделать 12 апреля выходным днем

Каждый второй житель Архангельска (56%) считает, что День космонавтики должен стать государственным праздником и нерабочим днем. Противников заметно меньше — 26%.

 Женщины голосуют за дополнительный выходной чаще мужчин. Молодежь — чаще тех, кто старше: среди респондентов до 35 лет — 66%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет — 41%.

 60% горожан со средним профессиональным образованием также одобряют идею сделать 12 апреля праздничным днем, а среди обладателей высшего образования сторонников 52%.

 Приверженцы идеи главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости: «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов»; «Это наша гордость». Противники же считают, что лишний выходной обернется прямыми экономическими потерями: «Меньше рабочих дней — значит, меньше зарплата».

