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1 сентября станет выходным? Не все россияне «за»

В Госдуме предложили сделать 1 сентября выходным днем. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, поддерживают ли россияне данную инициативу. В опросе приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

2 из 3 россиян поддерживают идею о выходном дне 1 сентября: 35% считают, что День знаний должен быть выходным для всех, 32% — только для родителей школьников. Каждый четвертый высказался против еще одного нерабочего дня в году: «Какой выходной?! Работать!»; «У нас в стране и так одни сплошные праздники».

Сторонников выходного дня 1 сентября для всех больше всего среди респондентов до 34 лет (48%). За то, чтобы в День знаний выходной был только у родителей школьников, чаще голосовали респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (36%). Но чаще всего идею депутатов поддерживают россияне с детьми (37%).

31 август 06:39 | : Будни

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