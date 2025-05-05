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Женщины Архангельска хотят работать на час меньше

Депутат Государственной думы Игорь Антропенко из фракции «Единая Россия» выступил с инициативой сократить рабочий день для женщин хотя бы на один час, чтобы у них было больше времени на семью. При этом уровень заработной платы предлагается оставить неизменным. 

Согласно опросу, большинство респондентов (68%) поддержали идею парламентария («Однозначно за, потому что у женщин помимо работы еще много забот дома, и лишний час просто необходим»). 17% опрошенных выступили против («Я за равноправие. Либо всем сократят рабочий день, либо никому»). 15% затруднились с ответом («Нужно развивать в России и отцовство, чтобы оба родителя равноценно вкладывались в воспитание детей»; «Не во всех сферах возможно реализовать эту идею»).

Женщины чаще представителей сильного пола поддерживали сокращение рабочего дня: 77% против 52% соответственно. Не одобряют инициативу 27% мужчин и 8% жительниц Архангельска: «Работодатели не будут брать женщин на работу. Бизнесу это невыгодно».

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников инициативы: среди опрошенных до 35 лет идею поддержали 63%, а среди горожан старше 45 лет — уже 70%.

17 май 08:31 | : Будни

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