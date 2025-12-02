Архангельск. Храм. Вербное воскресенье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 4 апреля, в канун недели 6-й Великого поста (ваий), празднования Входа Господня в Иерусалим, совершил всенощное бдение в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы. 

  Архипастырю сослужили городские клирики, пел архиерейский хор под управлением Екатерины Харитоновой. 

  После чтения Евангелия глава митрополии совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий). 

  Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) — это праздник, в который Православная Церковь вспоминает одно из важнейших событий евангельской истории (Мф 21). 

  Весной в Иерусалим со всех сторон стекались паломники, чтобы встретить главный религиозный праздник — Песах (ветхозаветная Пасха). Сюда же отправляется и Христос вместе с учениками. 

  Весть о воскрешении Лазаря уже распространилась по улицам Иерусалима. Первосвященники, обозленные возрастающей популярностью Христа, стали думать, как бы погубить Его и Лазаря. Но пока одни замышляли убийство, другие вышли встречать приближающегося к городу Спасителя. 

  Многие надеялись, что Христос вступает в Иерусалим, чтобы положить конец унизительной римской оккупации, что Он взойдет на царский престол и восстановит иудейское государство в его былой славе и могуществе. Каково же было всеобщее удивление, когда Христос въехал в городские ворота не на боевом коне, как подобало бы грозному освободителю, а на обычном ослике. Так Господь еще раз показал, что Царство, которое Он желает установить, «не от мира сего». 

  Улицы тонут во всеобщем ликовании: огромные толпы людей встречают Христа как царя и Мессию. Они постилают перед ним пальмовые ветви и свои одежды, выкрикивая: «Осанна! Благословен грядущий во Имя Господне, Царь Израилев!» («Осанна» значит «Спасай нас»). Кто бы мог подумать, что уже через несколько дней эти же люди будут кричать «Распни Его!» во дворе римского префекта Иудеи Понтия Пилата.

05 апрель 11:16

