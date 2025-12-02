Лазарева суббота пришла в Поморье

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 апреля, в канун Лазаревой субботы, молился за великим повечерием и совершил уставную утреню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

Лазарева суббота — праздник, посвященный воспоминанию чуда воскрешения Господом Иисусом Христом Своего друга Лазаря, который на тот момент уже четыре дня был мертвым. Событие это описано в 11 главе Евангелия от Иоанна.

Вместе с учениками Господь пришел ко гробу Лазаря, где приказал отвалить камень от входа, а умершему повелел выйти наружу.

Когда камень отвалили, к удивлению и смущению многих из гробницы вышел обвитый погребальными пеленами воскресший Лазарь. Многие очевидцы чуда уверовали во Христа как обещанного Богом Спасителя.

Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути одежды и пальмовые ветви. В России их символом стали вербы.

Именно после чуда воскресения Лазаря первосвященники решили убить Иисуса. Святой же после воскрешения прожил еще 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. Мощи его перенесли из Кипра в Царьград в IX веке, при Льве Мудром.

Во время земной жизни Христос сотворил чудо воскрешения из мертвых трижды: воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить, двенадцатилетнюю дочь Иаира, а также Лазаря.