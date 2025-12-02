Лазарева суббота пришла в Поморье

    Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 апреля, в канун Лазаревой субботы, молился за великим повечерием и совершил уставную утреню в Михаило-Архангельском кафедральном соборе областной столицы.

    Лазарева суббота — праздник, посвященный воспоминанию чуда воскрешения Господом Иисусом Христом Своего друга Лазаря, который на тот момент уже четыре дня был мертвым. Событие это описано в 11 главе Евангелия от Иоанна.

    Вместе с учениками Господь пришел ко гробу Лазаря, где приказал отвалить камень от входа, а умершему повелел выйти наружу.

    Когда камень отвалили, к удивлению и смущению многих из гробницы вышел обвитый погребальными пеленами воскресший Лазарь. Многие очевидцы чуда уверовали во Христа как обещанного Богом Спасителя.

    Весть о чуде быстро разнеслась по Иудее. И когда на следующий день Христос въехал в Иерусалим на молодом осленке, множество людей встречало Его как царя. Они постилали на Его пути одежды и пальмовые ветви. В России их символом стали вербы.

    Именно после чуда воскресения Лазаря первосвященники решили убить Иисуса. Святой же после воскрешения прожил еще 30 лет — он был епископом на Кипре и проповедовал христианство. Мощи его перенесли из Кипра в Царьград в IX веке, при Льве Мудром.

    Во время земной жизни Христос сотворил чудо воскрешения из мертвых трижды: воскресил сына наинской вдовицы, которого уже несли хоронить, двенадцатилетнюю дочь Иаира, а также Лазаря. 

04 апрель 10:01 | : Будни / Верую

Деньги


все материалы
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20