В Архангельске курение редко является препятствием при устройстве на работу

Сегодня только 15% работодателей при прочих равных отдают предпочтение некурящим соискателям. Причем эта тенденция универсальна: в компаниях, где высшее руководство курит, некурящих кандидатов выбирают 10% рекрутеров, а в организациях с некурящим топ-менеджментом — 15%.



55% работодателей вовсе не обращают внимания на наличие вредной привычки у кандидата. 30% компаний фиксируют факт никотиновой зависимости у соискателя, но не считает его недостатком.



На практике прямой отказ из‑за курения считается дискриминацией и формально не применяется. Впрочем, остаются позиции, где некурящий кандидат по‑прежнему имеет негласный приоритет. Среди работодателей, которые все же отдают предпочтение некурящим, 55% делают это для любых должностей, а 45% — только для отдельных.

Чаще всего ограничения касаются профессий, связанных с медициной, в частности медсестер и косметологов. Традиционно строгий отбор сохраняется для учителей и воспитателей, административного персонала, продавцов-консультантов и любых позиций, предполагающих постоянное общение с людьми. В этот список также попали офисные сотрудники и квалифицированные рабочие.

