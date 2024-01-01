Архангелогородцы с лишним весом чувствуют предвзятое отношение к себе

Большинство работодателей лояльно относится к соискателям с лишним весом.

Дискриминация при трудоустройстве в России вне закона, однако работодатели нередко транслируют свои пожелания к внешнему виду кандидатов, и рекрутеры вынуждены их учитывать. Впрочем, негласных барьеров в условиях кадрового голода становится все меньше: 69% представителей компаний уверяют, что не обращают внимания на вес кандидатов. 22% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов.



Экономические перипетии последней пятилетки научили архангельских работодателей относиться к персоналу бережнее: о дискриминации при трудоустройстве по весу соискатели стали рассказывать реже (32% в 2019 году и 19% сегодня). А вот в общественном сознании, несмотря на развитие течения бодипозитива, пока изменений мало: о дискриминации полных людей 5 лет назад говорили 37% северян, сегодня — 36%.



Женщины и лишний вес у себя чаще находят, и о дискриминации полных людей в жизни и при устройстве на работу говорят чаще мужчин.



Чем старше респонденты, тем больше у них претензий к собственному весу и предвзятому отношению работодателей к полным людям. А вот о дискриминации люди с лишним весом в обществе чаще говорили респонденты моложе 34 лет.



Чаще всего же с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются соискатели, которые считают, что их лишний вес составляет более 20 кг.

(фото с https://www.aegend.com)