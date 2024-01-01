Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы с лишним весом чувствуют предвзятое отношение к себе

Большинство работодателей лояльно относится к соискателям с лишним весом.

Дискриминация при трудоустройстве в России вне закона, однако работодатели нередко транслируют свои пожелания к внешнему виду кандидатов, и рекрутеры вынуждены их учитывать. Впрочем, негласных барьеров в условиях кадрового голода становится все меньше: 69% представителей компаний уверяют, что не обращают внимания на вес кандидатов. 22% при прочих равных примут на работу специалиста без лишних килограммов.

 Экономические перипетии последней пятилетки научили архангельских работодателей относиться к персоналу бережнее: о дискриминации при трудоустройстве по весу соискатели стали рассказывать реже (32% в 2019 году и 19% сегодня). А вот в общественном сознании, несмотря на развитие течения бодипозитива, пока изменений мало: о дискриминации полных людей 5 лет назад говорили 37% северян, сегодня — 36%.

 Женщины и лишний вес у себя чаще находят, и о дискриминации полных людей в жизни и при устройстве на работу говорят чаще мужчин.

 Чем старше респонденты, тем больше у них претензий к собственному весу и предвзятому отношению работодателей к полным людям. А вот о дискриминации люди с лишним весом в обществе чаще говорили респонденты моложе 34 лет.

 Чаще всего же с дискриминацией по весу при трудоустройстве и в обществе сталкиваются соискатели, которые считают, что их лишний вес составляет более 20 кг.

(фото с https://www.aegend.com

24 январь 07:46 | : Будни

Главные новости


Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Развод – дело государственное? Ликбез для Милонова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (240)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20