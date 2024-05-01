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Большинство работодателей Поморья не обращают внимания на семейственность

Большинство работодателей принимает на работу родственников сотрудников. Используя семейные связи, проще всего трудоустроиться в крупные компании, занимающиеся производством, финансами или строительством. 

78% архангельских компаний принимают на работу родственников своих сотрудников. Только каждый шестой работодатель (16%) не рассматривает подобных кандидатов.

 Чем больше организация, тем чаще она нанимает близких людей сотрудников: среди предприятий, где работает до 100 человек, — 72%, а среди компаний крупного бизнеса — уже 87%.

Проще всего найти работу через родственников в производственной, финансовой и строительной сферах. В этих отраслях таких кандидатов принимают на работу 90, 85 и 82% компаний соответственно.

(фото с https://kredit-on.ru

22 май 07:32 | : Будни

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