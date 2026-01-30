Дамы из архангельского УФИЦ передают самодельные игрушки в ДНР и ЛНР

Участок, функционирующий как исправительный центр №1, при исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (г. Архангельск) посетила волонтер проекта «Подарок для Торопыжки» и психолог студии «Два крыла» Светлана Широкая.

Для осужденных-женщин она провела мастер-класс по изготовлению терапевтической осьминожки для торопыжки. Вначале она рассказала о том, кого называют торопыжками и зачем им нужны такие игрушки, какие требования предъявляются к их изготовлению и как правильно создать. Светлана Широкая отметила, что по утверждениям медицинских работников данные терапевтические изделия для деток, рождённых раньше срока, благотворно влияют на их развитие. Находясь в инкубаторах, малыши ручками трогают мягкие детали, быстрее восстанавливаются и набирают вес, а значит, как можно раньше вернутся к маме и папе.

Затем волонтер объяснила схему вязания каждой детали и рассказала, как правильно все пришить. В течение организованного мастер-класса осужденным-женщинам удалось сделать более 30 терапевтических игрушек. Созданные осьминожки будут переданы в перинатальные центры для малышей ДНР и ЛНР.

Администрация УФИЦ при ИК-1 в дальнейшем намерена продолжить сотрудничество с благотворительной организацией. Для таких дел не нужны особые условия, они актуальны всегда, везде и в любой аудитории. Осужденные-женщины всегда активно откликаются на участие в подобных добрых начинаниях.



