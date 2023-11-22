Заключенные Плесецкой колонии увлеклись плетением из бересты

В образовательном учреждении №1 ФСИН России, действующем на территории исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ), продолжается реализация проекта «Культура в зоне доступа», ставшего победителем в конкурсе президентского фонда культурных инициатив.

Проект направлен на широкое развитие личности осужденных, привитие им культурных и иных навыков для дальнейшей социализации в обществе. При поддержке автономной некоммерческой организации "Центр Развития Социальных Инициатив "Перспектива" поселка Североонежска для отбывающих наказание в колонии прошел мастер- класс по работе с берестой. Занятие провела директор центра Галина Старицына. Осужденные ИК-21 не только узнали об истории берестяного промысла в Архангельской области, но и о полезности и актуальности этого материала.

- Если раньше в русской избе на севере изделия из бересты были обычной необходимой и используемой утварью, то в наше время — это дорогие сувениры, олицетворяющие русскую самобытность, - рассказала Галина Старицына, директор АНО "ЦРСИ "Перспектива".

Осужденные и сами попробовали себя в этом ремесле. Кропотливая работа с необычным материалом откликнулась участникам мастер-класса. На занятии они смогли изготовить берестяные солонки и шаркунки - традиционные берестяные погремушки Севера России. По результатам мероприятия в образовательном учреждении была создана экспозиция изготовленных работ.

- Занятия ремеслами не только способствуют сохранению наших северных традиций, но и помогают развивать навык созидать, - пояснила Галина Старицына.