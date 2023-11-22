Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заключенные Плесецкой колонии увлеклись плетением из бересты

В образовательном учреждении №1 ФСИН России, действующем на территории исправительной колонии № 21 ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Икса, Плесецкий округ), продолжается реализация проекта «Культура в зоне доступа», ставшего победителем в конкурсе президентского фонда культурных инициатив.

 Проект направлен на широкое развитие личности осужденных, привитие им культурных и иных навыков для дальнейшей социализации в обществе. При поддержке автономной некоммерческой организации "Центр Развития Социальных Инициатив "Перспектива" поселка Североонежска для отбывающих наказание в колонии прошел мастер- класс по работе  с берестой.  Занятие провела директор центра Галина Старицына. Осужденные ИК-21 не только узнали об истории берестяного промысла в Архангельской области, но и о  полезности и актуальности этого  материала.

 - Если раньше в русской избе на севере изделия из бересты были обычной необходимой и используемой утварью, то в наше время — это дорогие сувениры, олицетворяющие русскую самобытность, - рассказала Галина Старицына, директор АНО "ЦРСИ "Перспектива".

 Осужденные и сами попробовали себя в этом ремесле. Кропотливая работа с необычным материалом откликнулась участникам мастер-класса. На занятии они смогли изготовить берестяные солонки и шаркунки - традиционные берестяные погремушки Севера России. По результатам мероприятия в образовательном учреждении была создана экспозиция изготовленных работ. 

 - Занятия ремеслами не только способствуют сохранению наших  северных традиций, но и помогают развивать навык созидать, -  пояснила Галина Старицына.

18 декабрь 12:25 | : Культура

Главные новости


«И ты, Брут». Надежде Виноградовой посвящается
При открытых дверях. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (180)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20