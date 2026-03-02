Меньше половины архангелогородцев работают по полученной в вузе специальности

45% жителей Архангельска заняты в сфере, полностью соответствующей их вузовскому диплому. Еще 23% респондентов трудится в смежных областях. Доля тех, чья работа никак не связана с полученной специальностью, составила 32%.



Чем выше доход, тем чаще горожане работают по профилю. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, таких 36%. Среди тех, кто получает от 200 тысяч, — уже 57%.



Традиционно наиболее высокая приверженность полученному образованию фиксируется у представителей социально значимых и узкопрофильных профессий. Абсолютными лидерами стали врачи: 90% из них подтвердили, что работают строго по специальности. За ними следуют юристы (83%) и главные бухгалтеры (78%). А вот среди менеджеров по работе с клиентами лишь 15% работают по профилю (они закончили вуз по специальностям, связанным с торговлей или менеджментом), а среди менеджеров по закупкам и продажам — 20 и 28% соответственно.



