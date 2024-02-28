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Половина архангельских сисадминов мечтает полететь в космос

О полете в космос мечтают 37% архангелогородцев. Мужчины — значительно чаще женщин (47 и 27% соответственно).

Чем выше доход респондентов, тем чаще они хотят полететь к звездам: 31% среди опрошенных с доходом менее 50 тысяч рублей в месяц и 41% среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей. Но больше всего желающих стать космонавтом — среди молодежи до 24 лет (56%).

 Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всех о полете в космос мечтают системные администраторы (51%), программисты (49%), инженерно-технические работники (48%) — в этих сферах деятельности традиционно больше мужчин. Меньше всего желающих рисковать — среди представителей типично женских профессий: медицинских сестер (17%), главных бухгалтеров и эйчаров (по 21%).

10 апрель 07:42 | : Будни

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