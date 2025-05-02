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Только 27% архангелогородцев готовы взвалить на плечи руководство компанией

27% архангелогородцев хотели бы возглавить компанию, в которой работают. При этом мужчины значительно амбициознее, чем женщины: о должности гендиректора мечтают 33% представителей и лишь 21% работающих жительниц Архангельска. 

Стремление к руководящей позиции сильнее выражено у сотрудников с зарплатой выше среднего: среди тех, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, о таком витке карьеры мечтают 33%, тогда как среди тех, чей доход меньше, — только 21%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще всего хотели бы стать директорами компании, в которой работают, менеджеры по логистике (34%), специалисты по клиентскому обслуживанию (32%) и продажам (30%).

Менее всего стремятся к этой руководящей должности бухгалтеры (12%), психологи (8%), а также фармацевты и секретари (по 7%).

28 май 13:00 | : Будни

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