Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы после вуза все чаще идут работать по специальности

Россияне с высшим образованием все чаще работают по специальности.

За 3 года архангелогородцев, работающих по специальности, полученной в вузе, стало больше: 46% (+6 процентных пунктов). Еще 22% заняты в смежных областях. Каждый третий работает не по специальности.

 Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди специалистов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 50 и 25% соответственно.

 Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, чья работа соответствует полученному образованию, среди врачей, юристов и бухгалтеров.

(фото с https://mykaleidoscope.ru

08 май 07:43 | : Экономика

Главные новости


Мальчиши рвутся в политику
После премьеры

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (83)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20