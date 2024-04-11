Архангелогородцы после вуза все чаще идут работать по специальности

Россияне с высшим образованием все чаще работают по специальности.

За 3 года архангелогородцев, работающих по специальности, полученной в вузе, стало больше: 46% (+6 процентных пунктов). Еще 22% заняты в смежных областях. Каждый третий работает не по специальности.



Количество тех, кто занят в сфере, соответствующей полученному высшему образованию, или в смежной отрасли, больше всего среди специалистов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц: 50 и 25% соответственно.



Среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего тех, чья работа соответствует полученному образованию, среди врачей, юристов и бухгалтеров.

(фото с https://mykaleidoscope.ru)